Глава МИД Украины остался недоволен советскими фильмами в новогоднем эфире

Советских фильмов в новогоднем эфире украинских каналов все еще много, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На своей странице в facebook он написал, что советское кино его расстроило.

Хорошая новость, по словам Климкина, в том, что таких фильмов становится меньше.

"Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного менее советскими", — резюмировал глава МИД.

Добавим, по действующему на Украине закону, доля телевещания на украинском языке должна составлять не менее 75%.