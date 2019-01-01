Губернатор Тюменской области направил соболезнования из-за трагедии в Магнитогорске

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи с обрушением подъезда дома в Магнитогорске. Телеграмму он направил главе Челябинской области Борису Дубровскому, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Выражаю глубокие соболезнование семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске, всем жителям города! Тюменцы сопереживают и сочувствуют всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!", - говорится в телеграмме.

Напомним, подъезд многоквартирника на ул.Карла Маркса обрушился рано утром 31 декабря. По последним данным от регионального управления МЧС, погибли семь человек, еще пять пострадали. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек. 2 января в Челябинской области объявлен траур.