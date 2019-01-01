В Магаданской области накануне Нового года произошло тройное убийство

31 декабря в квартире одного из многоквартирных домов Магадана обнаружены три трупа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, возбуждено уголовное тело по статье "убийство двух или более лиц". Тела обнаружены в доме на ул. Портовой: двух мужчин 1959 и 1983 годов рождения, а также одной женщины 1988 года рождения. Все они - с признаками насильственной смерти - множественными колото-резанными ранами.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки. Обстоятельства выясняются.