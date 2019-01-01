В Тверской области школьники бросили петарду в коляску с младенцем

В Тверской области школьники бросили петарду в коляску, в которой находилась 10-месячная девочка. Инцидентом занялись следователи.

По сообщениям местных СМИ, школьники бросили петарду в коляску с ребенком в подъезде дома. Мать успела стряхнуть петарду с детской коляски на пол и достать дочку, которая в результате взрыва петарды не пострадала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи ведут доследственную проверку.