USADA потребовало отстранить Россию

Руководитель американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт вновь потребовал WADA лишить Россию статуса соответствия организации.

Ранее USADA просила не восстанавливать Россию в правах из-за отказа Москвы признать доклад Макларена. В очередной раз Тайгарт потребовал отстранить Россию из-за того, что эксперты WADA так и не получили доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

"WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков", - приводит его слова ESPN.

Как сообщало Накануне.RU, WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лабораториии на основании доклада независимой комиссии Ричарда Паунда приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации.