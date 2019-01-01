Губернатор Курганской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Глава региона направил телеграмму на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, передает корреспондент Накануне.RU.

Подъезд жилого дома на ул. Карла Маркса, 164/2 обрушился утром 31 декабря, предварительная версия - взрыв бытового газа. На сегодня спасатели вызволили из-под завалов 12 человек, из которых пять спасены. Судьба 36 человек остается неизвестной.

Вадим Шумков в телеграмме отметил, что обрушение дома - большая трагедия не только для Южного Урала, но и для всей России. "Жители Курганской области скорбят вместе с жителями всей Челябинской области", - написал Шумков.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас спасатели изменили формат проведения аварийно-спасательных работ, идет демонтаж нависающих конструкций.