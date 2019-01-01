Минсоцполитики Украины сократило нормы потребления продуктов

Министерство социальной политики Украины сократило нормы потребления продуктов больше, чем в два раза. Меняется норма потребления хлеба, животных жиров и кондитерских изделий.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что раньше норма хлеба равнялась 250 г, а теперь — 100 г.

"Прямо как в блокадном Ленинграде!" - сказал Рабинович в эфире телеканала "112".

Рабинович отметил, что украинская власть "готова посадить народ на сухой паек ради собственной выгоды".