Не выборы, а клоунада. Украинский комик заявился на выборы президента Украины

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины. Об этом сам он рассказал журналистам.

"Я обещаю пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины", - сказал в эфире талеканала "1 +1".

Выборная кампания на Украине стартовала 31 декабря. По данным соцопросов, лидирует глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля.