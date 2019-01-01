В России началось повышение пенсионного возраста

В России стартовала пенсионная "реформа" - повышение пенсионного возраста. В 2019 г. россияне выйдут на пенсию на год позже: мужчины в 61 год женщины - в 56 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

В переходный период - 2019-2020 гг. - пенсионеры могут обратиться за пенсией на полгода раньше.

К окончанию "реформы" в 2024 г. возраст выхода на пенсию повысится до 60 и 65 лет.

Правила выхода на пенсию остаются неизменными для "списочников", кроме того льготы предусмотрены для многодетных матерей.

Подробнее о законах, вступающих в силу в 2019 г., в материале Накануне.RU.