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2 января в Челябинской области объявлен траур

В Челябинской области 2 января объявлено днем траура по погибшим при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, спасатели извлекли из под обломков семь погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

обрушение дома в Магнитогорске(2019)|Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

Из-за угрозы обрушения здания поиски погибших приостановлены. "Продолжая разбор завалов появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена 7 подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - заявил Евгений Зиничев. Предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, работа может занять сутки.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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2 января в Челябинской области объявлен траур

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Теги: взрыв газа, Магнитогорск, день траура, Борис Дубровский



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