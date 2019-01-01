2 января в Челябинской области объявлен траур

В Челябинской области 2 января объявлено днем траура по погибшим при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, передает корреспондент Накануне.RU.

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Распоряжение подписал губернатор региона Борис Дубровский. На учреждениях Южного Урала будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи.

Напомним, спасатели извлекли из под обломков семь погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

Из-за угрозы обрушения здания поиски погибших приостановлены. "Продолжая разбор завалов появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена 7 подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - заявил Евгений Зиничев. Предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, работа может занять сутки.