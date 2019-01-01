Челябинские власти назвали новые меры поддержки жильцов обрушившейся многоэтажки

Жители многоэтажного дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился из-за взрыва газа, смогут выбрать из нескольких форм поддержки. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва, до момента решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлено бесплатное общежитие или компенсация за съём жилья в течение трех месяцев на сумму до 15 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, по 25 тыс. руб. будет дополнительно выделено на организацию похорон погибших во время обрушения части дома в Магнитогорске. Как сообщало Накануне.RU, с момента начала поисково-спасательной операции, найдено 7 погибших. Еще 36 жильцов дома числятся пропавшими без вести.

Напомним, подъезд жилого дома на ул. Карла Маркса, 164/2 обрушился утром 31 декабря. Предварительная причина - взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

Борис Дубровский распорядился системно организовать работу по захоронению. Вместе с гарантированным федеральным законодательством пособием выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысяч рублей на человека