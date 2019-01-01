На Урале пройдут проверки газовых сетей в жилых домах

После трагедии в Магнитогорске в жилых домах Уральского федерального округа пройдет проверка газовых сетей. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в округе Борис Кириллов.

Как сообщало Накануне.RU, в 10-этажном доме произошел взрыв газа, в результате обрушился один подъезд. На сегодняшний день 37 человек числятся пропавшими без вести, семь человек погибли. Опознано пять тел.

"В округе будут проверки газовых сетей, в самое ближайшее время эта работа будет проведена", - приводит слова Кириллова ТАСС.

Вчера Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".