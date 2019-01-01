01 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

В Свердловской области сошли с рельсов 16 грузовых вагонов с углем

С участке Каменск-Уральский – Арамиль Свердловской железной дороги с рельсов сошли 16 вагонов грузового состава с углем. Из-за ЧП пришлось изменить маршрут движения поездов, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

Нарушен габарит соседнего пути, сообщили спасатели. Аварийно-восстановительные работы ведут специалисты СвЖД, на месте работают оперативная группа МЧС.

"Движение пассажирских поездов на направлении Каменск-Уральский – Екатеринбург будет организовано измененным маршрутом через станцию Богданович (возможны незначительные задержки в пути). Электропоезд №6617 Каменск-Уральский – Екатеринбург и скоростной электропоезд "Ласточка" №7083 также направлены через станцию Богданович", - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Свердловской области сошли с рельсов 16 грузовых вагонов с углем

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Теги: сход вагонов, грузовой поезд



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