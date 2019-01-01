МЧС: Остается угроза обрушения части дома в Магнитогорске

Остаётся угроза возможного дальнейшего обрушения части многоэтажного дома в Магнитогорске, сообщили в оперативном штабе.

На сегодняшний день проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов при помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П", передает корреспондент Накануне.RU.

За прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твёрдых бытовых отходов Магнитогорска вывезено 37 самосвалов мусора общим объёмом 370 куб. метров.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок).

Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.