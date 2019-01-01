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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось

Спасатели извлекли из под завалов подъезда многоэтажки Магнитогорска тела шестого и седьмого погибших. Данные сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Опознаны тела пяти погибших, в больнице находятся пять пострадавших, один находится в тяжелом состоянии.

Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.

Помимо спасателей на месте находятся следователи. Сейчас представители СК изымают фрагменты газовых плит и оборудования.

Как сообщало Накануне.RU, по решению губернатора Бориса Дубровского семьи, где есть погибшие, получат по 100 тыс. руб. из областного бюджета. Пострадавшим направят по 50 тыс. руб. Вчера Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось

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Теги: взрыв газа, Магнитогорск,



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