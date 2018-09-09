На выборах губернатора Тюменской области подсчитан каждый второй голос. Моор отстает от Якушева

На выборах губернатора Тюменской области подсчитано 50,22% протоколов. Кандидат от "Единой России" врио губернатора Ямао-Ненецкого автономного округа Александр Моор набрал 69,4%, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на данные онлайн-табло ЦИК.

В 2014 г. Владимир Якушев победил на губернаторских выборах с итогом 86,56% при явке 56%. По итогам нынешней кампании будут ниже и явка (за полчаса до закрытия участков она составила 47,21%) и, вероятно, процент лидера гонки.

Отметим, что среди трех субъектов, жители которых голосуют за губернатора, наименьший процент Моору дали избиратели Ханты-Мансийского автономного округа. По данным подсчета бюллетеней, внесенным в ГАС Выборы, за кандидата от "ЕР" проголосовало 43,73%. На втором месте в региона на текущий момент находится кандидат КПРФ Иван Левченко (21,96%).