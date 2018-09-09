"ЕР" теряет поддержку при подсчете в Екатеринбурге

Продолжается обработка бюллетеней по выборам депутатов думы Екатеринбурга. "Единая Россия" теряет голоса, передает корреспондент Накануне.RU.

В пользу партии власти высказались 31,73% (9 тыс. 485) голосов, тогда как ранее было 35,61% или 1 тыс. 404 человека. На втором месте расположилась КПРФ с результатом в 22,31% (6 тыс.669) голосов. "Бронза" – у "Справедливой России", за нее проголосовали 20,85% (6 тыс. 332) избирателей.

Следом идет ЛДПР, она заручилась поддержкой 13,78% (4 тыс. 118) избирателей. Замыкает список "Яблоко" с 5,74% (1 тыс. 715) голосов.