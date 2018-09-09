На выборах депутатов гордумы Тюмени ЛДПР дышит в спину "Единой России"

В Тюмени подсчитаны голоса избирателей на первых участках выборов гордумы. По единому округу лидирует "Единая Россия", однако разрыв между первым и вторым местом - чуть больше 10%, передает корреспондент Накануне.RU.

В систему ГАС Выборы внесены данные с трех ОИК. "Единая Россия" получает 35,81% (1081 голос), на втором месте тюменское отделение ЛДПР - 23,51%. Тройку замыкают коммунисты - 20,3%. "Эсеры" получили 13,7% голосов избирателей.

Напомним, "тройка" "ЕР" по единому округу: гендиректор "Транснефть - Сибири" Виктор Бронников, Луиза Носкова, олимпийская чемпионка и директор областной спортивной школы олимпийского резерва, Валерий Роженцев, генерал-лейтенант милиции, до 2001 г. он возглавлял ГУ ОВД по Тюменской области.

ЛДПР на выборы в Тюмени ведут руководитель партии Владимир Жириновский, кандидат в губернаторы региона Артем Зайцев и депутат гордумы Алексей Чирков.