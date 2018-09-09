В одном регионе "тюменской матрешки" триумф Моора под угрозой

По данным обработки 18,59% бюллетеней на выборах губернатора Тюменской области кандидат от "Единой России", врио губернатора региона Александр Моор получил 72,3% голосов. Если посмотреть на результат "преемника" Владимира Якушева в разрезе субъектов, то видно, что наибольший вклад в возможную победу вносят избиратели Ямала и Тюменской области. В ХМАО хороший процент набирают оппоненты из ЛДПР и КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Ханты-Мансийский автономный округ на фоне соседей просел не только по явке (там, напомним, на участки пришло 34,1% избирателей), но и по проценту голосов, отданных за "основного" кандидата.

Безусловно, на текущий момент в систему занесены лишь данные с небольшой части участков (количество голосов в ГАС не равно проценту обработанных бюллетеней, указанному выше), однако кардинально соотношение уровня поддержки "единоросса" в ХМАО, родной Тюменской области и на Ямале может не поменяться и к моменту завершения подсчета голосов.

В ЯНАО на текущий момент Моор получил 73,64% голосов, на втором месте депутат облдумы Артем Зайцев (ЛДПР) с 13,9%, на третьем - его коллега Иван Лечвенко (КПРФ), набравший 8,2%.

На юге составного субъекта Моор на отдельных участках получает более 90% (Сладковская, Голышмановская, Аромашевская комиссии), чуть меньше процент на участках в Тюмени и Тобольске (менее 70%). Поддержка оппонентов на участках Тюменской области, занесенных в систему ГАС, зачастую не превышает 10%.

В Ханты-Мансийском автономном округе такого единодушия избирателей нет. На текущий час в ХМАО Моор получает 46,91%, Артем Зайцев - 20,44%, Иван Левченко - 18,88%. Кандидат от "Справедливой России" Владимир Пискайкин набирает 9,72% - почти в два раза больше, чем в среднем по "матрешке".