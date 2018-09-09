После обработки первых бюллетеней "ЕР" набирает 35,6% в Екатеринбурге

Опубликованы данные обработки первых бюллетеней по выборам депутатов думы Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

"Единая Россия" набирает 35,61% или 1 тыс. 404 голоса, на втором месте – КПРФ с результатом в 21,56% (850) голосов, далее идут "эсеры", за них проголосовали 16,54% избирателей (652 голоса). На четвертом месте – "соколы Жириновского", у них – 16,51 % (651) голосов. Замыкает список "Яблоко", в активе которого 4,46% (176) голосов.

Отметим, в избиркоме к моменту подсчета голосов отключили интернет.