Моор увеличивает отрыв от конкурентов. Обработано 7,22% протоколов

Избирательные комиссии обработали 7,22% бюллетеней по выборам губернатора Тюменской области. Врио губернатора региона Александр Моор, представляющий "Единую Россию", набрал 72,6% голосов избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

В выборах принимали участие жители Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округах. Наиболее высокую явку продемонстрировали избиратели Ямала - 62,13%, в целом по "матрешке" явка за полчаса до конца голосования - 47,21%, что почти на 10% меньше, чем в 2014 г.