В Качканаре коммунист обошел представителя "Евраза" на выборах в гордуму

Выборы в думу Качканара по одному из округов выиграл депутат от КПРФ Габбас Даутов, передает корреспондент Накануне.RU.

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О победе Даутова рассказала в своем Facebook депутат думы Асбеста Наталья Крылова. По ее данным, всего по округу №16 в качканарский парламент баллотировались пять кандидатов. Даутов получил 266 голосов избирателей. На втором месте – представитель "Евраза", "единоросс" Роман Шалагинов, в его пользу высказались 233 человека.

Остальные участники гонки получили 50 и меньше голосов.