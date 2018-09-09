09 Сентября 2018
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Общество Пермский край

Единый день голосования в Перми: выборы без жалоб, протест с задержаниями

Депутатские выборы в Пермском крае прошли в штатном режиме, сообщил региональный избирком. Сегодня в 36 территориях было избрано около двух тысяч депутатов. Однако без работы полиция в единый день голосования не осталась: несколько десятков человек были задержаны на несанкционированной акции протеста в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.
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В комиссии не поступило ни одной жалобы на выборы, сообщили в избиркоме.

В ситуационный центр Общественной палаты Пермского края на горячую линию поступило порядка 20 звонков от избирателей, все они касались уточнения сведений о нахождении избирательных участков", - отметили в комиссии.

Полиция Перми сегодня была занята акцией протеста сторонников Навального: несмотря на отсутствие согласования протестного шествия со стороны администрации, активисты вывели толпу в центр города сразу после завершения марафона.

Пермь(2018)|Фото:vk.com/teamnavalny_perm

Протестующие, двигаясь в сторону краевого заксобрания, пытались перекрыть улицу Ленина.

По данным организаторов, полиция задержала более 20 участников несанкционированного шествия.


Теги: единый день голосования, выборы в Пермском крае, шествие



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Единый день голосования в Перми: выборы без жалоб, протест с задержаниями

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