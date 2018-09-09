Избирком Екатеринбурга к моменту подсчета голосов отключили от сети Интернет

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров не смог подвести предварительные итоги выборов в городскую думу - идет подсчет голосов. А то, что горизбирком по непонятной причине отключили от сети Интернет, по его словам, на подведении итогов никак не скажется, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил Захаров, пока непонятна даже явка на выборах - надо ждать, когда закончится пересчет всех бюллетеней.

"Хотелось бы, чтобы мы дошли до явки 25%, но будет ли она такая - посмотрим, - сказал Захаров. - Обычно по отношению к данным на 18.00 [22%] добавляется 3-5%" .

Ситуацию, когда под вечер в горизбиркоме отключили Интернет, Захаров назвал "очень интересной".

"Почему-то наш этаж отключен, думаю, может, так умышленно сделали, что отключили комиссию и, чтобы не думали, что провокация в отношении комиссии, отключили еще несколько кабинетов [в мэрии], - сказал председатель избиркома. - Но это нам не помешает посчитать результаты, подвести итоги. Меня не смущают эти детские игры, этот детский сад, а удивляет, как можно еще вчера быть в команде, а сегодня тебя вышвыривают".

Тем не менее, по просьбе корреспондента Накануне.RU Захаров прокомментировал данные экзитполов, о которых мы сообщали ранее ("ЕР" - 36,2%; КПРФ - 25,3%; "СР" - 19,6%; ЛДПР - 11,7%; Яблоко - 5,1%).

"Похоже на правду, - отметил Захаров. - Но по моим предчувствиям, "Справедливая Россия" должна быть на втором месте".

По его мнению, мандаты по спискам могут распределиться следующим образом: "ЕР" - 6, КПРФ - 3-4 (при этом у "СР" должно быть больше), ЛДПР - 2.

Отметим, что на 20.00 в избирательную комиссию Екатеринбурга поступило 39 различных жалоб, связанных с выборами. Факты нарушений, по словам Захарова, не подтвердились, но правоохранительные органы продолжают проверки.