После обработки 1,43% бюллетеней Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области
Опубликованы данные обработки первых бюллетеней на выборах губернатора Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.
Комиссии обработали 1,43% бюллетеней, врио губернатора Тюменской области Александр Моор получил 68,2% голосов.
По данным ГАС Выборы, за Моора отдали голоса 1014 человек, кандидат от КПРФ Иван Левченко – 334 голоса, выдвиженец от ЛДПР Артем Зайцев - 331 голос, кандидат от "Справедливой России" Владимир Пискайкин – 203 голоса.
Отметим, избирательная комиссия обещает подсчитать бюллетени к 11 утра 10 сентября.