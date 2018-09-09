После обработки 1,43% бюллетеней Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области

По данным ГАС Выборы, за Моора отдали голоса 1014 человек, кандидат от КПРФ Иван Левченко – 334 голоса, выдвиженец от ЛДПР Артем Зайцев - 331 голос, кандидат от "Справедливой России" Владимир Пискайкин – 203 голоса.

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