09 Сентября 2018
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Политика Тюменская область

Сенатор Киричук заявил о готовности стать членом фракции "Единой России" в думе Тюмени

Сенатор от Тюменской области Степан Киричук заявил о готовности стать членом фракции "Единой России" в гордуме Тюмени в случае своей победы.

Киричук участвует в выборах в порядке самовыдвижения, по 10 округу, в котором отсутствует кандидат от "Единой России". Политик состоит в партии и заявил, что намерен стать членом фракции "ЕР" в гордуме если партия одобрит это решение.

"Я давно состою в "Единой России", и могу с уверенностью сказать, что это партия реальных дел. В моем избирательном округе необходимо строить новую школу, детский сад, благоустроить зону отдыха - этих реальных дел ждут от власти жители", - сказал он.

Напомним, врио губернатора Тюменской области Александр Моор не включил Киричука в список сенаторов от исполнительной власти.


Теги: Степан Киричук, гордума Тюмени



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Сенатор Киричук заявил о готовности стать членом фракции "Единой России" в думе Тюмени

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