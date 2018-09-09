Сенатор Киричук заявил о готовности стать членом фракции "Единой России" в думе Тюмени

Сенатор от Тюменской области Степан Киричук заявил о готовности стать членом фракции "Единой России" в гордуме Тюмени в случае своей победы.

Киричук участвует в выборах в порядке самовыдвижения, по 10 округу, в котором отсутствует кандидат от "Единой России". Политик состоит в партии и заявил, что намерен стать членом фракции "ЕР" в гордуме если партия одобрит это решение.

"Я давно состою в "Единой России", и могу с уверенностью сказать, что это партия реальных дел. В моем избирательном округе необходимо строить новую школу, детский сад, благоустроить зону отдыха - этих реальных дел ждут от власти жители", - сказал он.

Напомним, врио губернатора Тюменской области Александр Моор не включил Киричука в список сенаторов от исполнительной власти.