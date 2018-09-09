Моор рассказал, чем займется на посту губернатора в случае победы

Ближайшая задача для руководителя Тюменской области - реализация "майских указов" президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам врио губернатора Тюменской области Александр Моор, комментируя прошедшие выборы главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

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По словам Моора, каждый регион видит себя в президентских указах.

"Много проектов, которые были начаты Владимиром Якушевым, надо их все закончить. И надо развивать новые инвестиционные проекты", - сказал Моор в эфире "России 24".

Также Александр Моор прокомментировал явку на выборах губернатора. Она, напомним, будет ниже, чем в кампанию 2014 г.

"Если посмотреть историю выборов в Тюменской области, то явка всегда хорошая, особенно выборы губернатора, не говоря уже о выборах федерального уровня, это значит что тюменцы занимают активную позицию, понимают, что от их выбора зависит будущее. Дождь повлиял на явку, она могла быть больше", - сказал врио губернатора.

Как сообщало Накануне.RU, избирательная комиссия обещает подсчитать бюллетени к 11 утра 10 сентября.