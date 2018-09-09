Моор рассказал, чем займется на посту губернатора в случае победы
Ближайшая задача для руководителя Тюменской области - реализация "майских указов" президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам врио губернатора Тюменской области Александр Моор, комментируя прошедшие выборы главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.
По словам Моора, каждый регион видит себя в президентских указах.
"Много проектов, которые были начаты Владимиром Якушевым, надо их все закончить. И надо развивать новые инвестиционные проекты", - сказал Моор в эфире "России 24".
Также Александр Моор прокомментировал явку на выборах губернатора. Она, напомним, будет ниже, чем в кампанию 2014 г.
"Если посмотреть историю выборов в Тюменской области, то явка всегда хорошая, особенно выборы губернатора, не говоря уже о выборах федерального уровня, это значит что тюменцы занимают активную позицию, понимают, что от их выбора зависит будущее. Дождь повлиял на явку, она могла быть больше", - сказал врио губернатора.
Как сообщало Накануне.RU, избирательная комиссия обещает подсчитать бюллетени к 11 утра 10 сентября.