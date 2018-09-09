"ЕР" проигрывает в Иркутской области

"Единая Россия" проигрывает выборы в заксобрание в еще одном регионе.

В Иркутской области, которую возглавляет "красный" губернатор Сергей Левченко, КПРФ лидирует.

У коммунистов, по предварительным данным, 34%, у "ЕР" - 26%, у ЛДПР - 16%.

По данным обкома КПРФ, по спискам партия имеет двух-трехкратное превосходство над "Единой Россией" в городах Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове. Чуть меньше отрыв в сельских районах. Это те территории, которые первыми представили данные с избирательных участков.



В одномандатных округах, по предварительным данным, лидируют кандидаты-коммунисты Сергей Чупров, Антон Романов, Виктор Кондрашов, Андрей Андреев, Денис Шершнев, Галина Кудрявцева, Павел Сумароков, Александр Белов, Евгений Сарсенбаев, Иван Крывовязый.

Напомним, "ЕР" проигрывает битву за заксобрание по спискам также в Забайкальском крае.