09 Сентября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Exit poll отдали победу Моору в Югре и на Ямале

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор по данным опросов у выхода с избирательных участков (exit poll) со значительным отрывом побеждает на выборах губернатора Тюменской области в Югре и на Ямале, передает корреспондент Накануне.RU.
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Явка на выборы на 19.30 составила 47,21%, что ниже, чем на выборах губернатора в 2014 г., когда на участки пришли 56% избирателей. При этом во всех трех субъектах избирателей привлекали на участки викторинами, ярмарками и "референдумом" по социально значимым вопросам.

По данным опросов у участков в ЯНАО кандидат "Единой России" получил 72% голосов. На втором месте депутат думы Тюменской области Артем Зайцев (ЛДПР) - 14%. Его коллеги по парламенту - кандидаты Иван Левченко (КПРФ) и Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия") набрали 9% и 6% соответственно.

выборы, голосование в Югре(2018)|Фото:Официальный штаб правительства Югры, vk.com/shtabugra

Exit pool в Ханты-Мансийском автономном округе также дали Моору 72%. Второе место также занимает кандидат от ЛДПР с 12%, проценты у Левченко и Пискайкин в ХМАО аналогичны показателям опросов на Ямале.

Отметим, что наблюдатели говорят об отсутствии социологов у многих избирательных участков на юге "матрешки". Данные опросов неизвестны.

Напомним, в 2014 г. Владимир Якушев победил на выборах с итогом 86,56%. Его ближайший преследователь, Михаил Селюков (ЛДПР) набрал 6,21%.


Теги: Exit poll, выборы губернатора Тюменской области



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Exit poll отдали победу Моору в Югре и на Ямале

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