Два уральца набрали более 80% голосов на выборах губернаторов

Четыре кандидата, по предварительным данным, набирают более 80% на выборах губернаторов, из них два уральца. По предварительным данным, распределение голосов в регионах следующее:

Александр Усс - 60,9%, Красноярский край;

Айсен Николаев - 80,8%, Саха;

Виктор Зимин - 64,2%, Хакасия;

Виктор Томенко - 53,1%, Алтайский край;

Андрей Тарасенко - 46,2%, Приморский край;

Василий Орлов - 57,5%, Амурская область;

Сергей Цивилев - 84,9%, Кемеровская область;

Сергей Носов - 81,5%, Магаданская область;

Андрей Травников - 65,3%, Новосибирская область;

Александр Бурков - 83%, Омская область;

Роман Копин - 57,2%, Чукотка.

Такие данные приводит телеканал "Россия-24".

Бурков и Носов являются выходцами из свердловской политики, Бурков возглавлял региональное отделение "Справедливой России", Носов работал вице-губернатором и мэром Нижнего Тагила.

При этом, в двух дальневосточных регионах, наряду с Приморским краем, это также Хабаровский край, возможен второй тур губернаторских выборов.