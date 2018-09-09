09 Сентября 2018
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Политика Тюменская область

Глава тюменского избиркома призвал СМИ не вестись на "фейковые" нарушения

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин дал завершающую пресс-конференцию по итогам хода голосования в Тюменской области, где подвел первые предварительные итоги. По его словам, явка на 19.30 составила 47,21% (включая автономные округа), юг региона - 55,56%, Югра - 34,1%, а Ямал 62,13%, передает корреспондент Накануне.RU.
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Отметим, что в целом уровень явки ниже аналогичных выборов губернатора в 2014 году. Также Игорь Халин рассказал о технических сбоях. Так ураганный ливень в Заводоуковске лишил несколько участков энергоснабжения.

"Последствия сейчас устраняются и видеокамеры имеют автономный запас энергии", - заявил Халин.

Кроме этого, глава избиркома особо пожаловался на "фейковые нарушения", публикуемые на сайте одной из оппозиционных партий. В качестве примера он привел ситуацию в Вагайском районе, где якобы были выявлены нарушения, но факты не подтвердились.

"Фактов удаления наблюдателей у нас не зафиксировано, несмотря на отдельные провокации", - подчеркнул глава регионального избиркома и призвал журналистов "отделять зерна от плевел".

"День прошел неплохо, но, конечно, явка была не самой лучшей", - констатировал он. В частности, слабую активность проявили жители Тюмени: на участки пришло чуть меньше половины избирателей.

"Мы ожидали явку побольше, но погода внесла свои коррективы", - посетовала глава Избирательной комиссии города Тюмени Татьяна Гиблер.

Что качается жалоб, то в избиркоме отметили, что их количество меньше обычного. "Такого малого количества жалоб я давно не припомню", - подчеркнула Гиблер.

Отметим, что официальные предварительные данные по итогам голосования будут озвучены уже завтра в 11.00 по местному времени.


Теги: Игорь Халин, Татьяна Гилберт, выборы губернатора Тюменской области, дума Тюмени



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Глава тюменского избиркома призвал СМИ не вестись на "фейковые" нарушения

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