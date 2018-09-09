09 Сентября 2018
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Exit-poll в Екатеринбурге: гордума сильно покраснеет

После закрытия участков опубликованы данные exit-poll на 18.00 на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.
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Согласно информации "Давыдов.Индекс", проценты по партийным спискам распределились следующим образом:

"ЕР" - 36,2%;

КПРФ - 25,3%;

"СР" - 19,6%;

ЛДПР - 11,7%;

Яблоко - 5,1%;

испорчено - 2,0%.

В 2013 г. итоговая явка по городу составила 33,6%, по единому избирательному округу мандаты распределились следующим образом (всего в выборах участвовало 23 региональных отделения партий и движений):

"Единая Россия" (28,11%) - шесть мандатов;

"Справедливая Россия" (17,78%) - четыре мандата;

"Гражданская платформа" (13,42%) - три мандата;

КПРФ (8,60%) - два мандата;

"Российская партия пенсионеров за справедливость" (9,41%) - два мандата;

ЛДПР (5,58%) - один мандат.

Ныне участвующее в выборах "Яблоко" в 2013 г. набрало 2,01%, не получив ни одного мандата.

Формально "ЕР" улучшает свой прошлый результат, а фактически сдает позиции в силу того, что в 2013 г. итоговая процентовка раздробилась на множество разных партий. В этот раз серьезно усилится представительство в гордуме коммунистов и оппозиции в целом.

Всего парламент состоит из 36 депутатов, половина определяется по партийным спискам, другая половина - в одномандатных округах, так что пока предварительные результаты известны только на 50%. В одномандатных округах ресурс "ЕР" выше.

При этом, по словам политтехнолога Алексея Швайгерта, проводимые в Екатеринбурге экзитполы не создают объективной картины.

"Около 50% граждан вообще отказываются от участия, а те, кто проголосовал, вовсе не обязательно признаются, за кого именно", - отметил эксперт Накануне.RU.

По мнению политтехнолога, избиратели, в отношении которых был применен административный ресурс, на экзитполе не скажут, кому отдали свой голос, поскольку с этих людей могут спросить так называемые "кураторы" по месту работы, ответственные за итоги выборов.

Нынешним выборам предшествовал скандал - губернатор Евгений Куйвашев за два дня до голосования отправил в отставку вице-губернатора - главу администрации Владимира Тунгусова, курирующего внутриполитический блок. Перед этим появилась информация о мобилизации за КПРФ и людей из "списка Тунгусова".


Теги: единая россия, гордума екатеринбурга



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Exit-poll в Екатеринбурге: гордума сильно покраснеет

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