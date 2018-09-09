Exit-poll в Екатеринбурге: гордума сильно покраснеет
После закрытия участков опубликованы данные exit-poll на 18.00 на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.
Согласно информации "Давыдов.Индекс", проценты по партийным спискам распределились следующим образом:
"ЕР" - 36,2%;
КПРФ - 25,3%;
"СР" - 19,6%;
ЛДПР - 11,7%;
Яблоко - 5,1%;
испорчено - 2,0%.
В 2013 г. итоговая явка по городу составила 33,6%, по единому избирательному округу мандаты распределились следующим образом (всего в выборах участвовало 23 региональных отделения партий и движений):
"Единая Россия" (28,11%) - шесть мандатов;
"Справедливая Россия" (17,78%) - четыре мандата;
"Гражданская платформа" (13,42%) - три мандата;
КПРФ (8,60%) - два мандата;
"Российская партия пенсионеров за справедливость" (9,41%) - два мандата;
ЛДПР (5,58%) - один мандат.
Ныне участвующее в выборах "Яблоко" в 2013 г. набрало 2,01%, не получив ни одного мандата.
Формально "ЕР" улучшает свой прошлый результат, а фактически сдает позиции в силу того, что в 2013 г. итоговая процентовка раздробилась на множество разных партий. В этот раз серьезно усилится представительство в гордуме коммунистов и оппозиции в целом.
Всего парламент состоит из 36 депутатов, половина определяется по партийным спискам, другая половина - в одномандатных округах, так что пока предварительные результаты известны только на 50%. В одномандатных округах ресурс "ЕР" выше.
При этом, по словам политтехнолога Алексея Швайгерта, проводимые в Екатеринбурге экзитполы не создают объективной картины.
"Около 50% граждан вообще отказываются от участия, а те, кто проголосовал, вовсе не обязательно признаются, за кого именно", - отметил эксперт Накануне.RU.
По мнению политтехнолога, избиратели, в отношении которых был применен административный ресурс, на экзитполе не скажут, кому отдали свой голос, поскольку с этих людей могут спросить так называемые "кураторы" по месту работы, ответственные за итоги выборов.
Нынешним выборам предшествовал скандал - губернатор Евгений Куйвашев за два дня до голосования отправил в отставку вице-губернатора - главу администрации Владимира Тунгусова, курирующего внутриполитический блок. Перед этим появилась информация о мобилизации за КПРФ и людей из "списка Тунгусова".