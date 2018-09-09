09 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО

В двух дальневосточных регионах возможен второй тур губернаторских выборов

В Хабаровском и Приморском краях возможен второй тур губернаторских выборов.

В Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, он на сотую долю процента опережает кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта.

В Приморском крае врио главы Андрей Тарасенко по имеющимся неокончательным данным набирает 49% голосов. Как сообщало Накануне.RU, перед выборами Тарасенко признавал, что регион должен по экономическим показателям выйти хотя бы на советский уровень. Вскоре регион должен будет принять Восточный экономический форум.

Напомним, "Единая Россия" проигрывает выборы в заксобрание Забайкальского края по спискам.


Теги: Вячеслав Шпорт, Андрей Тарасенко



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В двух дальневосточных регионах возможен второй тур губернаторских выборов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 229

Мнения из сети


Наши спецпроекты