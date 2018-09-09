В двух дальневосточных регионах возможен второй тур губернаторских выборов

В Хабаровском и Приморском краях возможен второй тур губернаторских выборов.

В Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, он на сотую долю процента опережает кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта.

В Приморском крае врио главы Андрей Тарасенко по имеющимся неокончательным данным набирает 49% голосов. Как сообщало Накануне.RU, перед выборами Тарасенко признавал, что регион должен по экономическим показателям выйти хотя бы на советский уровень. Вскоре регион должен будет принять Восточный экономический форум.

Напомним, "Единая Россия" проигрывает выборы в заксобрание Забайкальского края по спискам.