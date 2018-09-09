"Единая Россия" проигрывает выборы в Забайкалье

Партия "Единая Россия" проигрывает выборы по спискам в Законодательное собрание Забайкальского края.

После обработки 12,82% бюллетеней лидирует КПРФ, у нее 27,65% голосов. Коммунистам дышит в спину ЛДПР с 27,28%. "Единая Россия" существенно отстает, набирая 21,97%.

У "Справедливой России" 9,38% голосов, "Партии пенсионеров" и "Патриотов России" - 6,8 и 3,99% соответственно. Данные избиркома приводит "Чита.ру".

Напомним, этим летом Забайкалье накрыло наводнение, также там устроили голодовку рабочие Дарсунского рудника.