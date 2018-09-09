09 Сентября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

На Ямале, в Югре и Тюменской области завершилось голосование за губернатора

В Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Тюменской области закрылись избирательные участки. Комиссии приступили к подсчеты голосов, отданных за губернатора Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

За два часа до закрытия участков голоса отдали 44,35% избирателей: Ямал лидировал по явке, Югра была в аутсайдерах.

На 19.30 средняя явка по трем регионам составила 47,21%: Тюменская область - 55,56%, ХМАО - 34,1%, ЯНАО - 62,13%.

Кампания отметилась низким количеством жалоб, не было эксцессов и в день голосования.

Напомним, жители "матрешки" выбирали будущего губернатора из четырех кандидатов: врио губернатора Тюменской области Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты думы Тюменской области Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия"), Артем Зайцев (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ).


Теги: выборы губернатора Тюменской области, явка на выборах губернатора



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На Ямале, в Югре и Тюменской области завершилось голосование за губернатора

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