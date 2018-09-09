09 Сентября 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Лечение, переселение, ремонт дорог. Ямальцы определили приоритеты "Сотрудничества"

На Ямале объявлены итоги интернет-голосования по приоритетным направлениям программы "Сотрудничество". В заочном этапе приняли участие 64 тысячи человек.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, наибольший процент получило направление "медицинские и санаторные услуги" - 19,4% голосов.

На второй и третьей строке с небольшим отрывом "ремонт дорог между городами и поселениями в автономном округе" и "программа переселения на юг Тюменской области" - 17,6% и 16,7%.

В пятерке лидеров - завершение строительства дороги "Салехард-Надым" и "социальные выплаты и льготы".

Очный этап прошел сегодня - жители опускали анкеты на счетных участках. Итоги будут объявлены 13 сентября, после подсчета голосов.


Теги: сотрудничество, голосование



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Лечение, переселение, ремонт дорог. Ямальцы определили приоритеты "Сотрудничества"

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