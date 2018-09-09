09 Сентября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

На выборах губернатора Тюменской области Ямал голосует вдвое активнее Югры

Опубликованы новые данные по активности жителей большой Тюменской области на выборах губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.
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По состоянию на 18.00, на выборах губернатора Тюменской области по всей "матрешке" проголосовали 44,35% избирателей. В Югре на участках "отметились" 31,52%, на Ямале – 59,19% имеющих право голоса.

В 2014 г. к этому времени в целом по большой Тюменской области проголосовали 51,34%, в ХМАО – 28,51%, на Ямале – 44,64% избирателей.

На выборах депутатов думы Тюмени явка составила 39,21%. В 2013 г. проголосовать пришли 12,86% избирателей.

Отметим, муниципальные кампании в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа проходят с большей явкой избирателей, чем выборы губернатора Тюменской области.


Теги: явка, выборы губернатора Тюменской области, голосование



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На выборах губернатора Тюменской области Ямал голосует вдвое активнее Югры

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Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2018 18:01 Мск На Ямале, в Югре и Тюменской области завершилось голосование за губернатора

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