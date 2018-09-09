На выборах губернатора Тюменской области Ямал голосует вдвое активнее Югры

Опубликованы новые данные по активности жителей большой Тюменской области на выборах губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

По состоянию на 18.00, на выборах губернатора Тюменской области по всей "матрешке" проголосовали 44,35% избирателей. В Югре на участках "отметились" 31,52%, на Ямале – 59,19% имеющих право голоса.

В 2014 г. к этому времени в целом по большой Тюменской области проголосовали 51,34%, в ХМАО – 28,51%, на Ямале – 44,64% избирателей.

На выборах депутатов думы Тюмени явка составила 39,21%. В 2013 г. проголосовать пришли 12,86% избирателей.

Отметим, муниципальные кампании в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа проходят с большей явкой избирателей, чем выборы губернатора Тюменской области.