09 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Губернаторские выборы в Югре по явке избирателей проигрывают муниципальным

Муниципальные кампании в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа проходят с большей явкой избирателей, чем выборы губернатора Тюменской области. Регион на губернаторских выборах демонстрирует самую низкую явку, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, в ХМАО на 16 часов на выборах губернатора проголосовало 27,84% избирателей.

Муниципальные кампании на то же время собрали больший процент участников. Так на довыборы депутата в Нефтеюганске пришли 30,13% избирателей. Явка на довыборах депутатов Лангепаса - 43,14%.

Небольшое число избирателей пришли на довыборы депутатов Сургута: на 16 часов явка составила 20,22%.


Теги: явка, выборы депутатов Нефтеюганска, выборы депутатов Сургута, выборы депутатов Лангепаса



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Губернаторские выборы в Югре по явке избирателей проигрывают муниципальным

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