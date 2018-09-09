Губернаторские выборы в Югре по явке избирателей проигрывают муниципальным

Муниципальные кампании в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа проходят с большей явкой избирателей, чем выборы губернатора Тюменской области. Регион на губернаторских выборах демонстрирует самую низкую явку, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ХМАО на 16 часов на выборах губернатора проголосовало 27,84% избирателей.

Муниципальные кампании на то же время собрали больший процент участников. Так на довыборы депутата в Нефтеюганске пришли 30,13% избирателей. Явка на довыборах депутатов Лангепаса - 43,14%.

Небольшое число избирателей пришли на довыборы депутатов Сургута: на 16 часов явка составила 20,22%.