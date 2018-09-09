Глава свердловского избиркома не увидел нарушений, способных повлиять на результаты выборов

Нарушений избирательных законов в Екатеринбурге нет, сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

По его словам, серьезных нарушений законодательства о выборах, способных повлиять на ход голосования, в Екатеринбурге и других муниципальных образованиях, где сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления, не зафиксировано. Его заявление Накануне.RU привели в пресс-службе губернатора.

Также Чайников подчеркнул, что члены избирательных комиссий всех уровней своевременно реагируют на все сигналы о возможных фактах таких нарушений.

Напомним, ранее сотрудники бюджетных организаций города получили специальные открытки, посредством которых, предположительно, учитывается их явка. Также поступали жалобы на подкуп избирателей.