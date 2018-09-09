09 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

Глава свердловского избиркома не увидел нарушений, способных повлиять на результаты выборов

Нарушений избирательных законов в Екатеринбурге нет, сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.
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По его словам, серьезных нарушений законодательства о выборах, способных повлиять на ход голосования, в Екатеринбурге и других муниципальных образованиях, где сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления, не зафиксировано. Его заявление Накануне.RU привели в пресс-службе губернатора.

Также Чайников подчеркнул, что члены избирательных комиссий всех уровней своевременно реагируют на все сигналы о возможных фактах таких нарушений.

Напомним, ранее сотрудники бюджетных организаций города получили специальные открытки, посредством которых, предположительно, учитывается их явка. Также поступали жалобы на подкуп избирателей.

магнит, мой город, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Валерий Чайников, голосование, нарушение



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Глава свердловского избиркома не увидел нарушений, способных повлиять на результаты выборов

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