Это провал. За два часа до закрытия участков на выборы пришли 22% екатеринбуржцев

За два часа до завершения выборов в думу Екатеринбурга явка составила 22,3% - 240 тыс. человек. В 2013 г. в это же время на аналогичных выборах явка составляла 27%. Об этом Накануне.RU сообщил глава городского избиркома Илья Захаров.

"Интерес у избирателей пропал. Под вечер можно прибавить несколько процентов, и такая явка будет в целом за весь день", - добавил он.

Лидирует по явке по-прежнему Орджоникидзевский район.

Официально признанных нарушений на данный момент нет. Но жалобы поступают.

Напомним, что в городской избирком поступило 16 жалоб, которые в большей степени связаны с подкупом избирателей. Также мы писали, что работники бюджетных организаций при выходе с избирательных участков разыскивают волонтеров, чтобы отчитаться перед работодателями о явке.