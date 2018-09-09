Больше 60% избирателей проголосовали за депутатов заксобрания ЯНАО

Параллельно с выборами губернатора Тюменской области жители ряда территорий Ямало-Ненецкого автономного округа голосуют за депутатов окружного заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тазовском одномандатном округе № 3 на 16 часов проголосовало 61,47% избирателей. Мандат ранее принадлежал "долгожителю" ямальского парламента, бывшему спикеру Сергею Харючи. В выборах по округу участвуют четыре кандидата. Отметим, что в 2015 г. по данным на 16 часов на участки пришло 73,47% избирателей, а итоговая явка составила 88,86%.

Явка в Муравленковском одномандатном округе №9 - 62,51%, за голоса борются три кандидата. В прошлую кампанию на 16 часов проголосовало 55,58% избирателей.