09 Сентября 2018
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Кадыров поздравил Дмитрия Артюхова с назначением на пост губернатора Ямала

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дмитрия Артюхова с избранием на пост губернатора мало-Ненецкого автономного округа. Депутатское голосование состоялось сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.
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" Дмитрий Андреевич молод, но заслужил доверия президента России Владимира Путина и жителей округа. Я поздравляю Дмитрия Андреевича, желаю ему успехов и удачи в деле служения нашей великой Родине - России!", - написал Кадыров в telegram.

Напомним, Артюхов получил 14 голосов депутатов из 18.


Теги: Рамзан Кадыров, Дмитрий Артюхов



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Кадыров поздравил Дмитрия Артюхова с назначением на пост губернатора Ямала

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Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2018 16:18 Мск Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

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