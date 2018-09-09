Кадыров поздравил Дмитрия Артюхова с назначением на пост губернатора Ямала

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Дмитрия Артюхова с избранием на пост губернатора мало-Ненецкого автономного округа. Депутатское голосование состоялось сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

" Дмитрий Андреевич молод, но заслужил доверия президента России Владимира Путина и жителей округа. Я поздравляю Дмитрия Андреевича, желаю ему успехов и удачи в деле служения нашей великой Родине - России!", - написал Кадыров в telegram.

Напомним, Артюхов получил 14 голосов депутатов из 18.