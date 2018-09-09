"С Днем Москвы!" В день выборов Путин поздравил российских евреев с праздником

Владимир Путин поздравил всех евреев России с еврейским Новым годом, Днем города Москвы и пожелал счастья.

Президент РФ провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

"Российские евреи - счастливые люди: вчера был день города Москвы, праздник, сегодня – выборы и Рош ха-Шана. Два праздника подряд", - сказал Путин.

Отметим, что сегодня Путин также принял участие в выборах - во всей стране идет Единый день голосования, президент отдал свой голос на выборах мэра столицы. Также во многих городах проходят несанкционированные акции протеста против повышения пенсионного возраста, сообщается о десятках задержанных.