09 Сентября 2018
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"С Днем Москвы!" В день выборов Путин поздравил российских евреев с праздником

Владимир Путин поздравил всех евреев России с еврейским Новым годом, Днем города Москвы и пожелал счастья.

Президент РФ провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

"Российские евреи - счастливые люди: вчера был день города Москвы, праздник, сегодня – выборы и Рош ха-Шана. Два праздника подряд", - сказал Путин.

Отметим, что сегодня Путин также принял участие в выборах - во всей стране идет Единый день голосования, президент отдал свой голос на выборах мэра столицы. Также во многих городах проходят несанкционированные акции протеста против повышения пенсионного возраста, сообщается о десятках задержанных.


Теги: Путин и евреи, еврейский новый год



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"С Днем Москвы!" В день выборов Путин поздравил российских евреев с праздником

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