09 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

КПРФ подала заявление в полицию по факту подкупа избирателей в Екатеринбурге

Руководитель "Городского контроля" КПРФ Руслан Камалетдинов написал в полицию заявление по многочисленным фактам подкупа избирателей. Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети "Вконтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Довожу до вашего сведения, что на территории муниципального образования "город Екатеринбург" в день выборов 9 сентября 2018 года в массовом порядке наблюдается нарушение избирательного законодательства", - сообщается в заявлении.

Так, в документе указаны QR-коды, за которые избиратели получат деньги.

"Есть первая стопроцентная фиксация подкупа за QR-коды. У девушки имеется аудиозапись разговора, где ей рассказывают, как и что нужно сделать, и что она получит за это 300 рублей", - пишет секретарь свердловской партии КПРФ Александр Ивачёв.

В заявлении также говорится о двух школах, где на избирательных участках был замечен подкуп - №59 и №102.

"Такого в Екатеринбурге ещё не было! По всему городу запущена гигантская машина по подкупу и приводу людей на избирательные участки. Контролёры от власти не скрываясь стоят и внаглую фиксируют голосование купленных или загнанных на участки бюджетников. КПРФ уже обратилась во все возможные инстанции с требованием остановить этот беспредел", - добавил Ивачёв.

Напомним, что в городской избирком поступило 16 жалоб, которые в большей степени связаны с подкупом избирателей. Также мы писали, что работники бюджетных организаций при выходе с избирательных участков разыскивают волонтеров, чтобы отчитаться перед работодателями о явке.

магнит, мой город, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Екатеринбург, подкуп, КПРФ, избиратели, МВД



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КПРФ подала заявление в полицию по факту подкупа избирателей в Екатеринбурге

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