09 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

Евгений Куйвашев оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
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Центр общественного наблюдения начал работу сегодня одновременно с избирательными участками Свердловской области. Он оснащен всем необходимым оборудованием для работы наблюдателей - волонтеров, общественников, журналистов. В режиме реального времени на установленных мониторах они видят, что происходит на избирательных участках. Кроме того, здесь сформирована мобильная правовая группа из членов центра и избиркома, которая по сигналу о предполагаемом нарушении может выезжать на место. Также в ЦОН работает "горячая линия" для участников выборов.

Евгений Куйвашев, центр общественного наблюдения(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

"Такой центр - это объективный инструмент, который понятно и правильно работает. Здесь в режиме онлайн ведется наблюдение за ходом голосования. И это очень хорошая идея, ее нужно поддерживать и развивать", - отметил Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Татьяна Мерзлякова, центр общественного наблюдения(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Он добавил, что по имеющейся у него информации на этот момент серьезных нарушений на выборах не зафиксировано, и призвал всех на избирательные участки.

Напомним, ЦОН в Свердловской области работает в Единый день голосования в третий раз. Он был создан накануне губернаторских выборов по инициативе уполномоченного по правам человека в Свердловской области и облизбиркома. Центр работал в день выборов президента РФ в марте 2018 года и открылся сегодня - в день, когда выборы проходят в 15 муниципалитетах Среднего Урала, в том числе в Екатеринбурге, где сегодня выбирают депутатов городской думы.

Евгений Куйвашев, Татьяна Мерзлякова, центр общественного наблюдения(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области


Теги: Евгений Куйвашев, выборы, наблюдение, Екатеринбург



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Евгений Куйвашев оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами

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Ранее 09.09.2018 10:07 Мск Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах в Екатеринбурге
Ранее 09.09.2018 09:36 Мск В 15 муниципальных образованиях Свердловской области открылись избирательные участки

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