09 Сентября 2018
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Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Избранный на сегодняшнем заседании заксобрания губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вступил в должность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

На церемонии инаугурации присутствовали полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Югры Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор, а также члены Совфеда, депутаты Госдумы, представители территориальных органов власти, почетные граждане Ямала, ветераны Великой Отечественной войны, руководители предприятий ТЭКа, представители общественных и молодежных организаций и религиозных конфессий.

Торжественная церемония началась с принятия присяги. Положив правую руку на Конституцию РФ и Устав Ямало-Ненецкого автономного округа, Дмитрий Артюхов поклялся добросовестно исполнять свои обязанности, после чего спикер заксобрания Ямала вручил ему знак губернатора.

Инаугурация, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Инаугурация, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов поздравил избранного губернатора и выразил уверенность, что новый глава будет вести продуктивную работу по развитию арктического региона.

"Дмитрий Артюхов - опытный руководитель, несмотря на то, что молодой человек. Мне хотелось бы, чтобы такое понятие, как преемственность, для вашего региона было руководством к действию. Конечно, будут свои планы, свои задачи. Но нужно опираться в своих планах на мнение жителей, выполнять указы президента. Я уверен, что в этом плане у вас все будет хорошо", - заявил подпред.

Инаугурация, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Со вступлением в должность нового губернатора также поздравили бывший глава региона, министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Югры Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Последний также передал поздравления от бывшего губернатора Тюменской области, а ныне министра строительства Владимира Якушева.

В своем выступлении Артюхов поблагодарил всех за искренние поздравления и обозначил приоритеты в своей будущей работе.

"Президент России Владимир Владимирович Путин четко обозначил основную цель на ближайшие годы. Наша страна должна совершить качественный рывок в развитии, и, в первую очередь, – в области экономики. Ямал вступает сегодня в период начала реализации именно таких, знаковых проектов. Они станут залогом яркого и успешного будущего нашего региона. Речь идет о строительстве железных дорог. Это Северный широтный ход и Северный широтный ход-2, об освоении Харасавэйского месторождения, о строительстве еще одного завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2. Фундамент этих проектов был заложен на Ямале благодаря Дмитрию Кобылкину, который возглавлял наш регион восемь лет", - сообщил Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что властям округа предстоит большая и напряженная работа, "которая неизменно сопровождает качественное движение вперед". По словам губернатора, следующие несколько лет станут для региона поворотными - будет заложена основа развития Ямала на долгие десятилетия.

Инаугурация, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

После завершения церемонии инаугурации в зале Культурно-делового центра состоялся праздничный концерт.


Теги: Дмитрий Артюхов, губернатор Ямала, инаугурация



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Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

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