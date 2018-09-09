09 Сентября 2018
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Явка перевалила за 50%: ямальцы активно выбирают губернатора Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области опубликовала новые данные о явке на выборы губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.
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По состоянию на 16.00 по области вместе с округами она составила 39,4%, Активно голосуют ямальцы - 51,77%. В процентном соотношении лидирует Красноселькупский район - 76,2%. Невысокая активность в Ноябрьске - 39,06%.

Отметим, что в 2014 г. явка на выборах губернатора Тюменской области в ЯНАО составила 38,81%.

Невысокой остается активность жителей Югры - 27,84%. Однако этот показатель выше уровня 2014 г. - к этому же времени свой голос отдали 24,60% избирателей. В столице Югры явка составила 32,01%. Самые активные избиратели в Белоярском районе - 49,5%. Самая низкая в Сургуте - на участки пришло только 18,24% избирателей.

В Тюмени, где проходят выборы в гордуму, проголосовали 35,17%. Это гораздо выше показателей 2013 г. Напомним, тогда перед закрытием участков в 19.30 явка избирателей составила всего 14,99%.


Теги: явка, выборы, голосование



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Явка перевалила за 50%: ямальцы активно выбирают губернатора Тюменской области

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