ЧП на избирательном участке в Тюмени: пенсионерке резко стало плохо после голосования

В Тюмени на одном из избирательных участков случилось ЧП.

Как передает корреспондент Накануне.RU, все произошло на УИК 2256 – это помещение Тюменского драмтеатра. Пожилой избирательнице стало плохо сразу после голосования. Пенсионерка пожаловалась на резкое падение самочувствия.

Сейчас на участке работают врачи "скорой помощи". Женщина находится в сознании, ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее глава областного избиркома Игорь Халин рассказал о небольших "нарушениях" на выборах и пожаловался на непогоду.