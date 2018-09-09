09 Сентября 2018
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Происшествия Тюменская область

ЧП на избирательном участке в Тюмени: пенсионерке резко стало плохо после голосования

В Тюмени на одном из избирательных участков случилось ЧП.

Как передает корреспондент Накануне.RU, все произошло на УИК 2256 – это помещение Тюменского драмтеатра. Пожилой избирательнице стало плохо сразу после голосования. Пенсионерка пожаловалась на резкое падение самочувствия.

скорая помощь, врачи(2018)|Фото: Накануне.RU

Сейчас на участке работают врачи "скорой помощи". Женщина находится в сознании, ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее глава областного избиркома Игорь Халин рассказал о небольших "нарушениях" на выборах и пожаловался на непогоду.


Теги: Тюмень, выборы, ЧП, участок



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ЧП на избирательном участке в Тюмени: пенсионерке резко стало плохо после голосования

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