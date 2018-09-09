В Екатеринбурге во время выборов в городскую думу задержали митингующих против пенсионной "реформы"

В Екатеринбурге во время выборов в городскую думу правоохранительные органы задержали ряд сторонников Алексея Навального, митингующих против пенсионной "реформы". Увезли в полицию и экс-мэра города Евгения Ройзмана, передает корреспондент Накануне.RU.

Митингующие разделились на две группы - одна была возле УрФУ на улице Гагарина. Силовики перекрыли проход к проспекту Ленина от площади Кирова. Вторая часть людей - около 100 человек - прошлись по площади 1905 года. Машины ОМОНа проехали мимо них.

На Плотинке люди решили направиться в сторону задержанных, чтобы их отпустили. Как рассказали нашему корреспонденту "проводники" этой толпы, силовики угрожали задержанием, если они не закончат шествие.

Люди находились и рядом с театром Николая Коляды. Об этом он написал на странице в Facebook.

Отметим, что в это время работают избирательные участки. По данным очевидцев, на месте, где задержали людей, находится уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также на улицах города замечены сотрудники правоохранительных органов.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал дать комментарий по ситуации позже.