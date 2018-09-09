09 Сентября 2018
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В Екатеринбурге во время выборов в городскую думу задержали митингующих против пенсионной "реформы"

В Екатеринбурге во время выборов в городскую думу правоохранительные органы задержали ряд сторонников Алексея Навального, митингующих против пенсионной "реформы". Увезли в полицию и экс-мэра города Евгения Ройзмана, передает корреспондент Накануне.RU.

Митингующие разделились на две группы - одна была возле УрФУ на улице Гагарина. Силовики перекрыли проход к проспекту Ленина от площади Кирова. Вторая часть людей - около 100 человек - прошлись по площади 1905 года. Машины ОМОНа проехали мимо них.

митинг сторонников Навального в Екатеринбурге(2018)|Фото: Накануне.RU

На Плотинке люди решили направиться в сторону задержанных, чтобы их отпустили. Как рассказали нашему корреспонденту "проводники" этой толпы, силовики угрожали задержанием, если они не закончат шествие.

Люди находились и рядом с театром Николая Коляды. Об этом он написал на странице в Facebook.

митинг сторонников Навального в Екатеринбурге(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в это время работают избирательные участки. По данным очевидцев, на месте, где задержали людей, находится уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также на улицах города замечены сотрудники правоохранительных органов.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал дать комментарий по ситуации позже.

митинг сторонников Навального в Екатеринбурге, ОМОН(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Екатеринбург, митинг, задержания, Ройзман



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В Екатеринбурге во время выборов в городскую думу задержали митингующих против пенсионной "реформы"

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