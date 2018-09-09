В избирком Екатеринбурга поступило 16 жалоб – в основном на тему подкупа

Глава городского избиркома Екатеринбурга Илья Захаров сообщил, что на 15.00 поступило 16 жалоб во время прохождения избирательной кампании, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, очень многие не подтверждают это и не указывают точные адреса.

"Пишут, что в поселке Исток, например, дают деньги за голоса, как и во многих районах дают взятки, но нужны точные адреса. Если есть точные адреса - передаем жалобы в правоохранительные органы", - добавил он.

На 15.30 явка составила 17%, это 172 тыс. человек (19,18% было в 2013 году, - прим). По словам главы избиркома, если голосование пойдет в таком же темпе, то отметка дойдет до 30%.