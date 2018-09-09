09 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

В избирком Екатеринбурга поступило 16 жалоб – в основном на тему подкупа

Глава городского избиркома Екатеринбурга Илья Захаров сообщил, что на 15.00 поступило 16 жалоб во время прохождения избирательной кампании, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

По его словам, очень многие не подтверждают это и не указывают точные адреса.

"Пишут, что в поселке Исток, например, дают деньги за голоса, как и во многих районах дают взятки, но нужны точные адреса. Если есть точные адреса - передаем жалобы в правоохранительные органы", - добавил он.

На 15.30 явка составила 17%, это 172 тыс. человек (19,18% было в 2013 году, - прим). По словам главы избиркома, если голосование пойдет в таком же темпе, то отметка дойдет до 30%.


Теги: Екатеринбург, выборы, жалобы, избирком, Захаров



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В избирком Екатеринбурга поступило 16 жалоб – в основном на тему подкупа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2018 11:43 Мск "Не вовремя поднял руку". Глава избиркома Екатеринбурга заявил о конфликте с мэрией
Ранее 09.09.2018 11:25 Мск Избирком Екатеринбурга: если вас заставили голосовать за одного кандидата - отдайте голос другому назло
Ранее 09.09.2018 10:23 Мск В Екатеринбурге в Единый день голосования проводят массовый опрос. Принять участие могут не все
Ранее 07.09.2018 10:30 Мск Бюджетников Екатеринбурга мобилизуют на выборы. Указания неожиданные, отчетность – строгая

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 216

Мнения из сети


Наши спецпроекты